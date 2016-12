Ostia, lite in un ristorante: padre e figlio presi a bastonate

Una violenta aggressione con mazze e bastoni. E' successo la sera del 27 dicembre, alle 23:30, ad Ostia al locale Royal Beef, totalmente estraneo ai fatti, in via Rutilio Namaziano 16.

Nel locale si stava svolgendo una festa di compleanno quando alcune persone sono entrate ed hanno aggredito padre di 51 anni e figlio di 22. Le vittime, romane, sono state prima spintonate, poi malmenate con calci e pugni ed infine picchiate con mazze e bastoni. Un'aggressione molto violenta che ha provocato numerose ferite ai due.

Entrambi sono stati portati in codice rosso all'ospedale Grassi di Ostia. Il padre ha riportato la frattura del ginocchio e ferite varie, ne avrà per 30 giorni. Il figlio ha subito diverse fratture al volto e ferite lacero-contuse, ne avrà invece per 40 giorni.

Sulla vicenda indagano i Carabinieri della stazione di Ostia che hanno ascoltato diversi testimoni per risalire all'identità degli aggressori. Non si esclude nessuna pista, neanche quella di una vendetta per una pregressa lite.