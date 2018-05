Aggressione al liceo Benedetto da Norcia, gli studenti: "Violenza squadrista"

Prima gli insulti, poi l'aggressione. E' successo ieri mattina al liceo classico Benedetto da Norcia, a Villa Gordiani, in via Anagni. A raccontare i fatti i membri del Collettivo Studentesco. Secondo la loro testimonianza tutto sarebbe cominciato quando esponenti del Blocco Studentesco si sono presentati fuori dall'istituto per affiggere abusivamente uno striscione sui muri antistanti la scuola.

Da lì ne nata una discussione. Quindi l'aggressione. "Il nostro rappresentante d'istituto è stato attaccato con un casco da motorino ed un'altra persona è rimasta coinvolta nella rissa. Prima dell'attacco diretto al nostro rappresentante d'istituto nella sede succursale, a Largo Agosta uno studente era stato già minacciato poiché riconosciuto come antifascista. Già altre volte nei mesi passati sono avvenuti fatti di matrice fascista e squadrista nei confronti degli studenti del liceo; e già precedentemente la scuola non è rimasta in silenzio. Noi, ragazzi e ragazze del collettivo studentesco condanniamo aspramente i fatti".

Le famiglie dei ragazzi malmenati hanno denunciato i fatti ai carabinieri. Il preside del liceo, in una nota, ha condannato il gesto: "Alcuni studenti del nostro liceo sono stati vittima di una aggressione di stampo chiaramente intimidatorio. Nel condannare fermamente l’uso di ogni forma di violenza, il liceo Benedetto da Norcia, in tutte le sue componenti, manifesta solidarietà e vicinanza agli studenti che sono state le vittime dell’aggressione e invita tutti a non rimanere in silenzio, pur senza cedere alle provocazioni, ma a rivolgersi alle autorità competenti perché i responsabili vengano adeguatamente perseguiti".

Vicinanza espressa anche da Rete degli Studenti Medi, CGIL e SPI CGIL: "Non possiamo che condannare fermamente quanto accaduto - dichiara Gabriella Venezia - il nostro impegno per far conoscere ai ragazzi e alle ragazze la Memoria e quello che è stato uno dei periodi più bui della storia del nostro Paese continua a rappresentare per noi una priorità assoluta. La scuola oggi dovrebbe essere un luogo che promuove il confronto e il dibattito, non uno in cui gli studenti debbano aver paura di subire violenza esprimendo un’idea". Blocco Studentesco, tuttavia, smentisce i fatti e "rivendica e difende il suo diritto al poter far politica in qualunque quartiere e liceo romano, come ormai dimostrato negli oltre 10 anni di attività del movimento alla luce del sole e non si presta ad alcun tipo di strumentalizzazione".