Sente voci e quasi precipita dal sesto piano, in ospedale si scaglia contro gli infermieri

Un sabato 'movimentato', iniziato a Tor Marancia e terminato in caserma dei carabinieri, nel mezzo un'aggressione agli infermieri del pronto soccorso dove era stato portato poco prima. Protagonista in negativo un 37enne, già conosciuto alle forze dell'ordine, poi denunciato dai militari dell'Arma.

I fatti hanno cominciato a prendere corpo mentre l'uomo, un romano noto per problemi comportamentali e consumo di droga, in casa della nonna in via Annio Felice, ha iniziato a dimenarsi. Si sentiva "perseguitato", le sue parole, ha scavalcato la ringhiera del balcone scivolando e rimanendo impigliato sui fili della biancheria al piano sottostante. Arrivano i pompieri che recuperano il 37enne richiedendo l'intervento di 118 e carabinieri.

Sul posto arrivano i militari dell'Arma della caserma di Porta San Sebastiano e trovano l'uomo in stato confusionale, che riferisce loro di essere "perseguitato da qualcuno". Affidato al personale dell'ambulanza l'uomo viene trasportato al pronto soccorso per accertamenti.

All'ospedale San Giovanni Addolorata , il 37enne sente ancora le "voci" e dà via al secondo tempo del suo 'movimentato' sabato e si scaglia contro gli infermieri in servizio al nosocomio di via dell'Amba Aradam.

Qui prima spintona contro il muro un'infermiera, poi refertata con 7 giorni di prognosi, e poi aggredisce altri due infermieri. Il primo viene strattonato mentre il secondo viene colpito al volto con un pugno.

Fra la paura e l'apprensione dei presenti l'aggressore scappa in alcuni locali mensa dell'ospedale. Poi prende un coltello con una lama di 25 centimetri e si barrica nella stanza minacciando nel frattempo le guardie giurate in servizio al nosocomio e gli infermieri.

Chiamati i carabinieri al San Giovanni arrivano i militari della Sezione Operativa del Nucleo Radiomobile che, dopo aver instaurato un dialogo con il 37enne, lo convincono a desistere.

Accompagnato in caserma ed identificato in un 37enne romano già conosciuto alle forze dell'ordine, l'uomo è stato denunciato a piede libero per minaccia, violenza e lesioni ad incaricato di pubblico servizio.