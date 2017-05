Stazione Ottaviano: vigilantes picchiato da un passeggero e trasportato in ospedale

Violenta aggressione nel pomeriggio di oggi, sabato 20 maggio, alla stazione Ottaviano dove una guardia giurata in servizio alla fermata della Metro A è stata costretta alle cure dell'ospedale dopo essere stata picchiata selvaggiamente da un passeggero. Le violenze intorno alle 15:20. Ancora da accertare con esattezza la cause scatenante dell'aggressione. Allertati i soccorritori sul posto sono intervenuti i soldati dell'Esercito Italiano che hanno poi rich‍iesto l'arrivo del personale medico del 118 e degli agenti di polizia del commissariato Prati. Secondo i primi accertamenti l'aggressore sarebbe riuscito a far perdere le proprie tracce.

"ATAC SICUREZZA ZERO" - L'aggressione al vigilantes ha trovato il commento di Claudio de Francesco, sindacalista Faisa Confail: "Atac sicurezza zero, ci ritroviamo a commentare, non sappiamo più quante volte, l'ennesima aggressione al personale di front line. Un operatore di stazione della linea A in servizio alla stazione Ottaviano direzione Anagnina è stato aggredito da un energumeno brutalmente . Basta, si intervenga con cose serie e si pensi alla realtà invece di buttare i soldi in aria, vedi la funivia. Si pensi ad investirli per il personale di terra".