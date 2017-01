Picchiano titolare di un minimarket per rubare superalcolici, arrestati due fratelli

Lo hanno picchiato nel tentativo di derubarlo di alcune bottiglie di superalcolici. E' accaduto la scorsa notte sulla via Appia, dove i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, a seguito di una segnalazione giunta al 112, hanno arrestato due fratelli romani, di 26 e 28 anni, già noti alle forze dell’Ordine, con l’accusa di rapina aggravata in concorso, ai danni di un cittadino del Bangladesh di 39 anni.

AGGRESSIONE AL MINIMARKET - I due sono entrati, poco prima della mezzanotte, in un negozio di generi alimentari e dopo aver preso alcune bottiglie di super alcolici, dagli scaffali del negozio, hanno cercato di andarsene senza pagare. Alla ferma reazione del titolare i due sono passati subito alle vie di fatto aggredendolo violentemente con calci e pugni. La vittima, dolorante e stordita dai colpi ricevuti, è comunque riuscita a dare l’allarme, così poco minuti dopo i due balordi sono stati rintracciati ed arrestati.

MEDICATO IN OSPEDALE - Nel frattempo il 39enne soccorso dai medici è stato accompagnato all’ospedale San Giovanni Addolorata e trattenuto in osservazione mentre, i rapinatori sono stati accompagnati in caserma. Successivamente su disposizione dell'Autorità Giudiziaria sono stati condotti presso il carcere di Regina Coeli.