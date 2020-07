Residenti si lamentano del troppo rumore, 17enne colpisce con una bottigliata un uomo

"Basta rumore, è l'alba". Un richiamo, quello di un residente, che non è andato proprio giù ad un 17enne che era insieme ad gruppo di amici. Il minorenne ha preso una bottiglia di vetro e con violenza ha colpito al volto l'uomo che era sceso in strada per lamentarsi degli schiamazzi provenienti dalla piazzetta di Fregene. Il ragazzo ha tentato di colpirlo anche una volta che la bottiglia gli si era rotta ma ha desistito.

A ricostruire i fatti consumati alle prime luci di domenica 13 luglio, dopo una indagine, sono stati i carabinieri che hanno dato un volto all'aggressore denunciato a piede libero e accusato di tentato omicidio con una informativa inviata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

Secoendo una prima ricostruzione di quanto accaduto, pare che la lite sia scoppiata per alcuni schiamazzi in strada da parte del 17enne che, richiamato da alcuni abitanti del posto tra cui la vittima, ha dato in escandescenze, prima spintonando e inveendo contro i presenti per poi colpire il 45enne con una bottiglia di vetro.

La vittima della violenta aggressione, un operaio di 45 anni, è stato poi soccorso da alcune persone che avevano assistito all'accaduto. I carabinieri di Fregene, allertati dalla Centrale Operativa che aveva ricevuto la richiesta di intervento tramite 112, sono giunti immediatamente in viale Nettuno dove hanno avviato le ricerche del fuggitivo mentre la vittima era stata soccorsa all'Aurelia Hospital di Roma.

L’attività investigativa dei Carabinieri ha consentito, mediate il racconto dei testimoni e l'analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti sul territorio, di rintracciare l'aggressore. L'operaio ferito se la caverà in 15 giorni per una ferita lacero contusa.