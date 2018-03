Monte Mario: "Preso a pugni il rappresentante d'istituto del Domizia Lucilla"

Un sopracciglio rotto ed un dente rotto. Sono le ferite riportate da Francesco Chiarillo, rappresentante d'istituto di Azione Studentesca al Domizia Lucilla, nella sezione del'Alberghiero di Monte Mario. A denunciare l'aggressione la stessa Azione Studentesca: "Venerdì 16 marzo, alle ore 13.10, mentre il Rappresentante d'Istituto Francesco Chiarillo stava uscendo da scuola per tornare regolarmente a casa accompagnato da un suo amico, è stato aggredito. L'azione era stata già macchinata e si è svolta in pochi attimi".

Aggredito rappresentante Domizia Lucilla

Secondo quanto denuncia Azione Studentesca: "Chiarillo e il suo amico stavano tranquillamente camminando al lato destro della strada, altri due ragazzi si trovavano sulla sinistra. Improvvisamente uno dei due si fionda su Chiarillo e comincia a tirare una raffica di pugni al volto. Dopo qualche minuto di rissa un professore divide i due ragazzi. L'aggressore si allontana, Chiarillo lo invita invano a tornare indietro per reagire. I due continuano ad allontanarsi".

Rappresentante Azione Studentesca preso a pugni

"Un atto vile, senza onore. La mia attività politica mi regala molte soddisfazioni, ma spesso e volentieri da fastidio a qualcuno - dichiara Francesco Chiarillo, Rappresentante d'istituto del Domizia Lucilla -. Non importa, sto bene, ringrazio tutti per la solidarietà, e si va avanti più forti di prima". Sempre secondo la denuncia di Azione Studentesta, Chiarillo ha riscontrato un sopracciglio spaccato, un dente rotto, e una mano fasciata. Non si conoscono i responsabili dell'aggressione, ma si hanno già dei sospetti attendibili.