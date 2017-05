Perseguita la compagna sino al bowling e l'aggredisce: arrestato 36enne

L'ha seguita sino al bowling dove aveva deciso di passare la serata con gli amici, Qui, nella zona di Villa Adriana, nel Comune di Tivoli, la vittima, si è ritrovata davanti il fidanzato che le si è avventato addosso. Nonostante l'aggressione la vittima è riuscita ad allertare il 112 richiedendo l'intervento dei carabinieri della Compagnia di Tivoli che, una volta arrivati al bowling (completamente estraneo ai fatti), hanno sopreso l'uomo proprio mentre aggrediva fisicamente la compagna. Fermato in flagranza di reato dai militari dell'Arma, sinceratisi delle condizioni della vittima, medicata in ospedale con cinque giorni di prognosi, hanno poi ammanettato e portato in caserma l’uomo, arrestandolo con le accuse di maltrattamenti ed atti persecutori nei confronti della compagna.

FURTO AL NEGOZIO DI ABBIGLIAMENTO - Sempre i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Tivoli hanno arrestato un cittadino romeno di 42 anni, che dopo essersi impossessato di più capi di vestiario presso un negozio di abbigliamento sportivo, occultandoli sotto i vestiti da lui indossati, ha colpito con calci e pugni un addetto alla sicurezza che l’aveva scoperto. La sua azione violenta è stata interrotta dall’immediato intervento dei Carabinieri, che lo hanno bloccato e ammanettato. L’uomo sarà giudicato mediante il rito direttissimo, dovrà difendersi dall’accusa di rapina.

LADRI SU VIALE ROMA - I Carabinieri della Tenenza di Guidonia hanno, invece, arrestato due cittadini di etnia rom, di 23 e 34 anni, sorpresi in flagranza, mentre tentavano di forzare un distributore automatico all’interno di un’area di servizio su viale Roma, a Guidonia.