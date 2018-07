Svastiche e scritte neofasciste alla sezione PD Togliatti Subaugusta

Scritte che inneggiano al fascismo e svastiche: sono questi i segni lasciati nella notte tra sabato e domenica sui muri della sezione Togliatti Subaugusta del Partito Democratico. Un episodio che segue fatti simili avvenuti in altre due sezioni della città come quella di San Giovanni e dell’Alberone nei mesi scorsi.

“Ragazzi intimiditi e minacciati”

“Ragazzi che erano in sezione per studiare, intimiditi e minacciati, oltre alle denunce alle autorità competenti, sono mesi che manifestiamo la nostra preoccupazione – ha commentato Valeria Vitrotti capogruppo municipale del PD al VII Municipio - lo abbiamo fatto in piazza Re di Roma mesi fa e come gruppo consiliare lo abbiamo fatto presente anche alla maggioranza 5 stelle in Municipio”.

"Questo vento del cambiamento non passerà"

Vitrotti ha ricordato la mozione riguardo l’intitolazione di una strada a Giorgio Almirante che ha tenuto banco nei giorni scorsi: “Solo giovedì scorso quella stessa maggioranza grillina, insieme ai voti di Fratelli d’Italia, ha bocciato la nostra mozione contro l’intitolazione ad una Via ad Almirante nel nostro Municipio, ed hanno votato contro anche l’applicazione della XII disposizione finale della Costituzione. Purtroppo avevamo ragione noi”. Infine: “E voi, cari grillini del VII Municipio, oggi siete complici – ha concluso la consigliera - Ai giovani democratici del VII Municipio tutta la mia solidarietà e quella del gruppo consiliare. Risponderemo insieme a questa violenza e non ci faremo intimidire. Se questo è il vento del cambiamento, non passerà”.

“Questi fatti non posso essere sottovalutati”

“Purtroppo questo episodio si inserisce in un contesto di fatti accaduti di recente in questo municipio di Roma (il VII) che a questo punto non possono essere sottovalutati – ha commentato invece Roberto Morassut, deputato e membro della direzione nazionale del PD - Il Pd ha denunciato azioni violente ed occupazioni abusive di locali pubblici da parte di Casa Pound e di Forza Nuova, ci sono state manifestazioni antifasciste dei partiti democratici. E’ il Municipio della manifestazione corteo organizzata pochi mesi fa da Casa Pound”. Ha concluso: “Occorre intervenire prontamente per tutelare l’agibilità democratica e la sicurezza dei cittadini, dei giovani e di quanti scelgono liberamente di aderire ad un partito e manifestare le proprie idee”.

"Siamo tutti al fianco del coraggio di questi ragazzi"

A esprimere solidarietà ai giovani democratici di Subaugusta anche il segretario del PD Roma Andrea Casu:"Volevano fare irruzione, hanno vandalizzato la sede del PD Subaugusta con svastiche e celtiche. Siamo tutti al fianco del coraggio dei ragazzi del PdRoma del settimo municipio che hanno risposto alla violenza dei fascisti con la legalitá denunciando gli aggressori".