Lite stradale dopo incidente, picchiato con un tubo da due fratelli: grave un uomo

Una lite stradale è finita in rissa. E' quanto successo nel pomeriggio del 28 novembre, a Frascati. Intorno alle 15 circa, in via Celli, due auto di sono tamponate per motivi ancora da appurare. Un incidente che ha fatto arrabbiare due fratelli di 21 e 17 anni che se la sono presa con un 50enne, in auto con il figlio.

Secondo una prima ricostruzione, dopo la serie di insulti e colpi di clacson i due fratelli hanno inseguito l'uomo. Quando le due auto si sono fermate, i due giovani hanno aggredito il 50enne sia con calci e pugni, ma anche con un tubo metallico. Sul posto gli agenti della Polizia Locale e i poliziotti.

Il 50enne, ferito, è stato portato in ospedale in codice rosso. Non è il pericolo di vita. La vittima e i due fratelli, al momento, sono stati denunciati a piede libero in attesa che le indagini chiariscano la dinamica dei fatti.