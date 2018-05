Aggredisce due donne in via Tasso: le urla delle vittime allertano i carabinieri

Hanno urlato così forte che le loro grida hanno raggiunto la vicina stazione dei carabinieri: è stato questo ad evitare il peggio e a consentire l'immediato intervento dei militari in una delle zone centrali della città.

L'aggressione all'angolo con via Tasso

Due donne stavano passeggiando lungo via Galilei, nel quartiere Manzoni, e quando sono giunte all’angolo con via Tasso, si sono imbattute nel loro aggressore. L’uomo, un cittadino di origini nigeriane di 25 anni, senza fissa dimora era già noto alle forze dell’ordine. Le vittime hanno iniziato ad urlare e le loro urla hanno attirato l’attenzione dei militari della stazione piazza Dante non distante dal luogo dell’aggressione.

L'uomo ha opposto resistenza: ai militari prognosi di cinque giorni

L’uomo alla vista dei militari ha opposto resistenza e ha tentato più volte di colpire i carabinieri con calci e pugni. Gli uomini della stazione piazza Dante sono riusciti a immobilizzarlo e bloccarlo dopo una breve colluttazione ma sono stati costretti a ricorrere alle cure mediche presso l’ospedale San Giovanni Addolarata: per entrambi i carabinieri cinque giorni di prognosi a causa di alcune escoriazioni.

L’uomo, nella Capitale senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è stato trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo.