Rientra in casa la mattina e trova i ladri, la colpiscono con un pugno e scappano

È rientrata a casa la mattina, ha aperto la porta di casa e si è trovata davanti due ladri d'appartamento con uno dei due malviventi che, per tutta risposta, l'ha colpita con un pugno facendole perdere i sensi per alcuni minuti. Le violenze si sono verificate nella mattinata di martedì 27 novembre a Tor Sapienza, vittima la proprietaria dell'abitazione presa di mira dai topi d'appartamento, una 41enne romana.

La sgradita sorpresa mattutina è stata fatta intorno alle 9:00 di ieri in un'abitazione di via Luigi Alamanni. Aperto il portonicino la 41enne si è trovata i ladri in casa, ma non ha avuto nemmeno il tempo di comprendere cosa stesse succedendo. Colpita con un pugno in pieno volto la donna è infatti svenuta con i ladri datisi alla fuga senza rubare nulla.

Ripresasi dal pugno, la donna ha quindi chiesto aiuto ai vicini di casa. Allertata la centrale operativa del 112 la donna è stata affidata alle cure dell'ambulanza che l'ha trasportata al Policlinico Casilino per accertamenti. Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti del commissariato Prenestino di polizia. Raccolta la testimonianza della donna, che ha riferto di aver visto due persone, nell'appartamento preso di mira i poliziotti hanno trovato segni di effrazione su portoncino. Niente sarebbe stato rubato.