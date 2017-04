Aggressione al benzinaio: 50enne colpito in testa con una chiave inglese

E' mistero a Nettuno per una violenta aggressione avvenuta al distributore di benzina Q8, tra via Gramsci e via della Vittoria. I fatti ieri pomeriggio. Intorno alle 16:30 un 50enne di zona è stato vittima di un episodio di violenza. Ad allertare i soccorsi è stato proprio l'uomo. Sul posto, intorno alle 17:10, sono quindi giunti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia di Anzio per i rilievi e le prime indagini.

Il 50enne stava aspettando la sua compagna quando un'auto si è fermata davanti la Q8 e due uomini, di cui uno armato di chiave inglese, lo hanno aggredito. Colpito in testa con l'oggetto contundente, quindi, è caduto sull'asfalto sanguinante. IL tutto senza apparente motivo. Questa la versione della vittima raccontata agli agenti.

Una testimonianza al vaglio degli investigatori che hanno acquisto le immagini delle videocamere di sorveglianza del distributore di benzina per risalire agli autori del gesto. L'uomo ferito è stato portato all'ospedale di Anzio per una profonda ferita alla testa e un trauma cranico. Al momento tutte le piste sono aperte.