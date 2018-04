Aggredito all'uscita dalla discoteca: calci e pugni, poi la rapina del cellulare

Lo hanno atteso all’uscita di una discoteca e lo hanno aggredito violentemente per rapinarlo dello smartphone di ultima generazione e del portafogli. In manette, arrestati dai Carabinieri della Stazione Roma Aventino con l’accusa di rapina in concorso, sono finiti due cittadini egiziani, entrambi 19enne e con precedenti.

Ieri notte, i due connazionali si sono appostati all’esterno dei locali in via di Monte Testaccio in cerca di una vittima e quando hanno notato un 37enne romano che si allontanava da solo lungo la via, lo hanno avvicinato alle spalle e strattonato, facendolo cadere a terra. Dopo averlo colpito con calci e pugni, gli hanno strappato dalle mani il telefono e il portafogli e si sono allontanati a piedi.

La vittima ha contattato il 112 richiedendo aiuto e i Carabinieri sono immediatamente giunti sul posto. Acquisite le descrizioni dei malviventi, i Carabinieri li hanno ricercati nelle vie adiacenti e poco dopo li hanno riconosciuti e bloccati. I militari hanno recuperato la refurtiva, poi riconsegnata al 37enne.

Gli arrestati sono stati portati in carcere a Regina Coeli, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.