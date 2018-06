Bus fermo per avaria, passeggero aggredisce dipendente Atac per fargli riprendere la corsa

Ha preteso che il bus 04 fermo per avaria riprendesse la corsa. Una richiesta senza buone maniere che ha poi portato all'aggressione al dipendente Atac responsabile della fermata della stazione autobus Lido Centro. E' accaduto ad Ostia nel pomeriggio di lunedì 18 giugno.

Bus 04 fermo per avaria

I fatti hanno preso corpo nella giornata di ieri, quando i carabinieri di Ostia sono intervenuti al capolinea della stazione lidense a seguito della richiesta sul 112, per un’aggressione al responsabile della fermata, dipendente Atac. Nella circostanza, un giovane si è introdotto su di un autobus della linea pubblica 04, fermo a causa di un’avaria meccanica.

Aggressione a dipendente Atac alla Stazione Lido Centro

In attesa che il personale tecnico potesse rimetterlo in efficienza, e, con la pretesa di fargli riprendere subito la corsa, il passeggero, un 20enne romano, ha ingaggiato una breve colluttazione con il responsabile della fermata, un 50enne, sfilandogli le chiavi dalle tasche e gettandole fuori dalla cabina di guida del mezzo.

Aggressore rintracciato dai carabinieri

In fuga dopo l'aggressione il giovane si è poi dileguato velocemente a piedi, facendo perdere le sue tracce. I militari si sono immediatamente precipitati sul luogo e, acquisita una sommaria descrizione somatica dell’aggressore fuggito, si sono messi alla sua ricerca, localizzandolo in una via limitrofa; l’uomo, un giovane 20enne di Ostia, già conosciuto dalle forze dell’ordine per i suoi trascorsi penali, è stato denunciato dai Carabinieri per percosse e interruzione di un pubblico servizio.