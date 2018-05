Operatrice Atac aggredita a Roma: un sit-in a Garbatella. "Basta violenza contro di noi"

"Basta violenza contro di noi". E' questo, in sintesi, il grido dall'allarme lanciato dai dipendenti Atac vittime di numerose aggressioni a Roma. L'ultimo episodio domenica 6 maggio, alle 18:30, quando una operatrice è stata aggredita da un uomo. A raccontare i fatti a RomaToday è stata proprio la vittima, Valeria Pireddu.

Dopo aver finito il suo turno di lavoro, la donna era salita sull'autobus 716 per tornare a casa. Era in divisa. Poi un uomo l'ha seguita quindi gli insulti, poi gli sputi in faccia ed infine il lancio di un bastone contro l'operatrice che, spaventata e sotto choc, è corsa a casa.

A manifestare vicinanza a Valeria, tra gli altri, anche il sindacato Cobas che sabato 12 maggio, dalle ore 10 alle 12, ha indetto un presidio di solidarietà e un volantinaggio presso la fermata metro B della Garbatella. "Non è accettabile che la rabbia verso i disagi e i ritardi provocati dagli autobus della Capitale – dichiara Francesco Iacovone, dell'Esecutivo Nazionale Cobas – si scagli contro gli incolpevoli lavoratori. Dietro la divisa degli operatori Atac, forse il vero obiettivo della vile aggressione, ci sono uomini e donne che svolgono onestamente il proprio lavoro malgrado le difficoltà che incontrano ogni giorno assieme ai cittadini".

"Sabato saremo a Garbatella per sensibilizzare i romani su questi temi, per esprimere solidarietà alla nostra militante e per dire no a questi atti di violenza che stanno imbarbarendo la nostra città", conclude Iacovone. L'aggressione del 6 maggio è l'ultima, in ordine di tempo.

Prima ancora c'è stata quella sul bus 558 in viale di Torre Maura poi quella sul 723 a Laurentina. Quindi a Termini, dove un uomo armato di forbici ha minacciato conducente e passanti, poi ancora il pestaggio subito dal conducente del tram 8 colpito con bottigliate e calci da un giovane a piazza Venezia.

In quell'occasione il dipendente Atac riportò la frattura dello zigomo, mentre il giovane violento fu preso e condannato all'obbligo di firma, quotidiano, presso la caserma dei Carabinieri di Tor Pignattara.