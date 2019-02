Entra in un hotel, aggredisce il personale e distrugge la reception

Serata di paura in un hotel all'Esquilino dove un 23enne del Bangladesh ha aggredito il personale distruggendo la reception dell'albergo. È accaduto la sera di sabato 2 febbraio in un albergo di via Principe Amedeo, a due passi dalla stazione Termini.

In particolare il giovane nullafacente, è entrato nella hall della struttura ricettiva e, senza un apparente motivo, si è scagliato contro i dipendenti danneggiando i computer presenti nella reception.

Allertata la centrale operativa del 112 all'hotel sono arrivati i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma. Particolarmente agitato il 23enne si è quindi scagliato contro i militari dell'Arma che sono riusciti a fermarlo non senza difficoltà.

Costretti alle cure dell'ospedale due carabineiri, il 23enne è stato poi arrestato con le accuse di "violenza", "resistenza" e "lesioni a pubblico ufficiale".