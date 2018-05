Lo rincorrono in cinque e lo aggrediscono con un cric ed una pistola a salve

Nessuna denuncia da parte della vittima, né tantomeno spiegazioni sulle cause scatenanti della lite. A cercare di far piena luce su quanto accaduto a Monterotondo sono i carabinieri del Nucleo Radiomobile della compagnia eretina, intervenuti nel weekend in viale Bruno Buozzi dove diverse telefonate indicavano una rissa in atto fra diverse persone. Arrivati sul posto i militari hanno trovato solamente una persona, un 33enne albanese, aggredito da un branco di giovani con una manovella per cric ed una pistola a salve.

Lite in viale Buozzi a Monterotondo

Chieste spiegazioni al 33enne, questi non ha fornito elementi utili agli investigatori. Esaminando le immagini tratte dall’impianto di video-sorveglianza di un vicino esercizio commerciale, i carabinieri hanno poi ricostruito l'aggressione, osservando 5 ragazzi rincorrere e poi aggredire lo straniero

Branco individuato dai carabinieri

Identificati gli aggressori in cinque giovani italiani di Mentana, a seguito di perquisizioni domiciliari e veicolari venivano rinvenuti e sequestrati la manovella per cric e due colpi calibro 8 a salve. I cinque sono quindi stati denunciati per minaccia aggravata. I carabinieri proseguono le indagini per comprendere le motivazioni che hanno determinato l'aggressione del 33enne albanese. Al momento i militari non escludono nessuna ipotesi investigativa.