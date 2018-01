Armato di coltello sfonda porta del condominio dove vivono compagna e figli

A petto nudo con indosso i soli pantaloni della tuta ed armato di un coltello a serramanico. Così gli agenti di polizia del Reparto Volanti hanno trovato una persona intorno alle 7:30 di ieri mattina sotto una palazzina dove vivono la compagna ed i due figli avuti dalla relazione con l'uomo nella zona del Collatino, periferia est della Capitale. Sfondato il vetro della porta del condominio l'uomo voleva entrare nell'appartamento della donna, dal quale era stato allontanato dopo un precedente esposto per maltrattamenti fatto dalla compagna, una 30enne romana.

Armato di coltello al Collatino

In atteggiamento violento e fuori controllo, numerose sono state le segnalazioni al 112 da parte degli abitanti del palazzo preso di mira dal 40enne. Sul posto è quindi arrivata una pattuglia delle Volanti della caserma di via Guido Reni che ha trovato l'uomo fuori controllo mentre inveiva contro la compagna barricata in casa con i due figli minorenni.

Uomo violento al Collatino

Particolarmente agitato il 40enne è stato fermato non senza difficoltà dalla polizia. Ubriaco e drogato, è stato poi accompagnato negli uffici del commissariato Tor Pignattara ed è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia. Convalidato il fermo, il 40enne è stato assocaito nel carcere romano di Regina Coeli.