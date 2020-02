Armato di coccio di bottiglia aggredisce commerciante di fronte alla stazione

Brandendo un coccio di bottiglia ha aggredito un commerciante. Le violenze di fronte alla stazione Tiburtina. Sono poi stati gli agenti del reparto volanti e del commissariato Sant’Ippolito ad arrestare un cittadino algerino di 28 anni per rapina aggravata, lesioni aggravate a Pubblico Ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Gli agenti sono intervenuti in Circonvallazione Nomentana, presso un esercizio commerciale al civico 552, per la segnalazione di un uomo in escandescenza armato di coccio di bottiglia.

Immediatamente, giunti sul posto, i poliziotti hanno disarmato l’uomo del vetro che brandiva contro l’addetto alle vendite e, durante questa operazione, uno degli agenti veniva ferito alla mano. Durante gli accertamenti, l’uomo veniva trovato in possesso di sostanza stupefacente 0,21 grammi di cocaina, 0,64 di eroina e 0,31 di marijuana nascosta all’interno dei pantaloni.

Alla fine degli accertamenti il 28enne è stato portato presso gli uffici di Polizia dove è stato arrestato in attesa della convalida dell’arresto.