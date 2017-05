Centro: accoltella rivali dopo una rissa, arrestato

Una rissa finita a colpi di coltello. E' successo intorno alla mezzanotte tra il 29 e il 30 aprile in via dei Cestari. Tre uomini, per futili motivi, hanno prima discusso e poi sono passati alle vie di fatto. Un italiano di 49 anni, con un coltello, ha quindi colpito i due rivale con due fendenti.

Sul posto, allertati, gli agenti di polizia del commissariato Trevi che hanno arrestato per lesioni aggravate il 49enne. I due feriti sono stati medicati in codice giallo in ospedale.