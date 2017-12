Pestato a sangue da tre pusher per un dissidio sul prezzo della droga

Picchiato quasi a morte per un dissidio sul prezzo della droga. Era il 10 novembre scorso. A seguito dell'aggressione dell'uomo, un tossicodipendete di 42 anni, avvenuta in via Morrovalle a San Basilio, i carabinieri della Stazione locale, dopo un mese di incessanti indagini, hanno notificato la prima misura di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Roma, nei confronti di un romano, di 34 anni, disoccupato già con precedenti, con l’accusa di tentato omicidio aggravato in concorso.

Picchiato a sangue a San Basilio

La vittima si era recata nel quartiere di San Basilio per acquistare della droga poi, a seguito di una discussione sul prezzo di vendita dello stupefacente, è stata aggredita da 3 persone che l’hanno picchiata violentemente con calci e pugni.

Ferito grave in ospedale

Successivamente su segnalazione giunta al numero unico di emergenza 112, sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno avviato delle indagini mentre, la vittima è stata soccorsa e trasportata al Policlinico Umberto I dove è stata ricoverata, in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.

Un arresto per l'aggressione in via Morrovalle

Le risultanze investigative emerse nel corso delle indagini sono state poi accolte integralmente dall’Autorità Giudiziaria che ha così emesso il provvedimento restrittivo che ieri, a distanza di un mese dall’aggressione, è stato notificato dai militari.

Indagini sugli altri due pusher

Il 34enne è stato accompagnato in caserma e dopo la notifica dell’atto è stato condotto presso la casa circondariale di Regina Coeli. Le indagini dei Carabinieri della Stazione di Roma San Basilio proseguono, coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma, poiché sono in via di identificazione anche gli altri due complici del pestaggio che avrebbero ormai le ore contate.