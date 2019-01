Lunghezza: 18enne aggredisce passante colpendolo alla testa con un cartello stradale

Una ragazzo romeno di 18 anni ha aggredito una passante con un cartello stradale in ferro, colpendola alla testa. È accaduto intorno alle 12:30 del 24 gennaio su via di Lunghezza, periferia est della Capitale.

Bloccato poco dopo da personale della Polizia di Stato del Reparto Volanti il 18enne è stato tratto in arresto per resistenza, lesioni e violenza a Pubblico Ufficiale. Il giovane è stato inoltre denunciato per danneggiamento e lesioni aggravate.

La vittima è stata soccorsa in codice verde presso il Policlinico Casilino. Da appurare i motivi dell'aggressione.