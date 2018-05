Giovane morto ai Parioli: aggredito cameraman della Rai

Un operatore della Rai è stato aggredito ieri mattina in viale di Villa Grazioli ai Parioli. Giuseppe Perfetti, un cameraman ciociaro che da molti anni lavora per un service della Tv di Stato, si era recato nel quartiere della Capitale per raccogliere testimonianze circa la morte di un ragazzo di 22 anni, rinvenuto cadavere per sospetta overdose. Sul corpo del giovane era stata trovata la scritta "Mi hai lasciata sola, mi vendicherò". Da qui le indagini della Procura, che hanno indagato per "omicidio colposo" una ragazza amica della vittima che aveva passato la notte in casa del giovane poi trovato morto dalla madre la mattina dell'1 maggio.

Aggredito cameraman ai Parioli

Secondo quanto si legge su FrosinoneToday, Giuseppe Prefetti avrebbe dovuto montare il servizio girato assieme ai colleghi del Tg Lazio. Mentre l’uomo stava parlando con un negoziante per avere informazioni, qualcuno da dietro lo avrebbe colpito con un calcio facendogli cadere la telecamera. Secondo quanto riferito dall’operatore, nel momento in cui aveva cercato di raccoglierla lo sconosciuto, lo avrebbe colpito nuovamente causandogli delle lesioni ad una mano per le quali ha dovuto richiedere le cure del pronto soccorso.

Gli attimi di tensione

Un servizio per la morte di un giovane di 22 anni. Facile, dunque, intuire la tensione che ieri mattina si era creata tra i parenti e gli amici che si erano stretti intorno ai genitori per dare loro un poco di conforto. Al momento il cameramen ha presentato denuncia per interruzione di servizio, aggressione e lesioni. A rappresentarlo nelle opportune sedi l’avvocato Rosario Grieco del foro di Frosinone.