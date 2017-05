Rapina al Tuscolano: calci e pugni ad un 44enne, voleva rubargli il portafoglio

Ha preso a calci e pugni un 44enne nel tentativo di rubargli il portafoglio. I carabinieri della stazione di Roma Cinecittà, la scorsa notte, hanno arrestato un 19enne, di origini ucraine. Il malcapitato, un indiano, è stato trasportato al policlinico Casilino: ha riportato ematomi al viso.

Secondo quanto riferito, i militari stavano transitando su via Appia Nuova. A un certo punto, hanno notato la scena. Sono scesi dalla vettura e hanno bloccato il giovane, che ha dei precedenti alle spalle. Sul posto il personale del 118, che ha soccorso il ferito. Il 19enne, una volta in manette, è stato portato e trattenuto in caserma, in attesa di essere giudicato con il rito direttissimo.