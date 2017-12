"Apri le porte, scendiamo qui": autista del bus 85 si rifiuta e viene aggredito da ubriachi

Ancora un conducente Atac aggredito. Questa volta è accaduto, nella notte tra il 18 e il 19 dicembre, sulla linea 85. Poco prima dell'una, in via Arco di Travertino due ubriachi a porto del mezzo pubblico hanno dato in escandescenza. I due, urlando, si sono avvicinati al gabbiotto del conducente: "Apri le porte, facci scendere qui".

Al suo rifiuto di scendere "fuori fermata", i due hanno attaccato il l'autista Atac colpendolo alle braccia e si sono dati alla fuga. L'accaduto segue di due giorni il caso avvenuto a Ostia, quando un controllore al capolinea di Lido Centro ha subìto un'aggressione da parte un cittadino che, per motivi non chiariti, lo ha colpito con una testata al setto nasale.

Atac ha immediatamente allertato le forze dell'ordine e i soccorsi, che sono intervenuti. In via Arco di Travertino si sono così precipitati gli agenti del Commissariato Romanina della Polizia di Stato che hanno iniziato le indagini. L'autista, leggermente ferito, ha invece rifiutato il trasporto in ospedale.

Atac ha subito preso contatto con il lavoratore per offrirgli assistenza e manifestargli la propria solidarietà. "Ormai ogni autoferrotranviere ha il terrore di non tornare a casa alla fine del turno. Con questa nuova giunta non c'è stato nessun miglioramento sulla questione sicurezza ed efficienza del trasporto pubblico", ha detto in una nota Micaela Quintavalle, del sindacato Cambiamenti M410.