Aggrediti e rapinati in strada: vittime forniscono identikit, tre arresti

Sono stati picchiati e rapinati in strada da tre persone. E' successo a Bracciano, in via Udino Bombier, dove due senza fissa dimora sono stati aggrediti in strada da tre uomini e rapinati del portafoglio. Le due vittime, a seguito delle fratture riportate, hanno allertato il 118 e sono state soccorse e trasportate d'urgenza all'Ospedale di Bracciano.

I Carabinieri, giunti sul posto, hanno ascoltato i due malcapitati ed hanno acquisito informazioni utili per realizzare un identikit dei tre rapinatori. Dopo poche ore di incessanti ricerche, i Carabinieri hanno individuato e bloccato i tre colpevoli, mentre si aggiravano per le vie del centro. Si tratta di tre romeni di 19, 31 e 39 anni, responsabili di rapina e lesioni gravi ai danni di due persone.

Per il 19enne e il 39enne si sono aperte le porte del carcere di Civitavecchia mentre il 31enne è stato accompagnato presso la sua abitazione e sottoposto agli arresti domiciliari.