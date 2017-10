Allontana ragazzi che fanno volantinaggio davanti il liceo, picchiato collaboratore scolastico

"Non potete fare volantinaggio davanti la scuola", poi il pugno. Vittima un collaboratore scolastico, rimasto ferito questa mattina davanti un istituto superiore di Roma Nord e poi costretto alle cure dell'ospedale. E' accaduto intorno alle 8:00 di oggi 2 ottobre, davanti il Biagio Pascal (ex Bernini) di via dei Robilant. Ad aggredire il 'bidello' un giovane che si trovava in compagnia di una ragazza ed un secondo ragazzo. Colpito l'uomo i tre si sono dati velocemente alla fuga.

Volantinaggio davanti il liceo

Colpito al volto il collaboratore scolastico, un uomo di 53 anni, sul posto sono quindi arrivati gli agenti di polizia ed una ambulanza del 118. In fuga i ragazzi che stavano distribuendo volanti, nessuno dei tre è risultato essere iscritto all'istituto superiore dove si sono consumate le violenze.

Collaborato scolastico in ospedale

Affidato alle cure del 118 il collaboratore scolastico è stato trasportato in codice giallo al Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Attivamente ricercati i ragazzi in fuga, esaminati i volantini distribuiti davanti il liceo di viale dei Robilant gli stessi riguardavano un corteo studentesco previsto a Roma il prossimo 13 ottobre. Accertamenti in corso da parte della polizia.