Olgiata, paura in un bar: non paga la colazione e distrugge arredi del locale

Attimi di paura, ieri, in un bar all'Olgiata all'altezza di via Cassia. Un 27enne nigeriano, dopo aver fatto colazione, al momento di pagare quanto consumato, si è avvicinato alla cassiera e, sotto la minaccia di un ombrello ha cercato di farsi consegnare l'incasso.

La donna, intimorita dall'atteggiamento del giovane, si è allontanata dalla cassa riuscendo ad uscire dal bar con l'uomo che ha iniziato a colpire gli arredi del locale mandandoli in frantumi.

Dopo qualche istante il giovane ha gettato a terra l'ombrello e si è dato alla fuga in direzione della limitrofa via Tieri dove, però, la sua corsa non è sfuggita al'attenzione di una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Roma La Storta, in servizio in abiti civili, che lo ha inseguito e arrestato.