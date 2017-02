Cronaca Tufello / Via delle Vigne Nuove

Tufello: ferma N3 in strada, stacca tergicristalli e distrugge parabrezza del bus

E' successo in via delle Vigne Nuove dove un 42enne per futili motivi ha dato in escandescenza. A fermare l'uomo l'intervento tempestivo dei Carabinieri