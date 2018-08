Rebibbia: lancia mattone contro autobus e aggredisce conducente

Si è avvicinata ad l'autobus 447 della linea Roma Tpl fermo al capolinea di Rebibbia iniziando a lanciare mattoni contro il vetro. E' iniziato così l'atto vandalico di una donna straniera fuori la stazione nel pomeriggio di lunedì 6 agosto.

Il conducente del mezzo, vista la scena, ha provato a chiedere spiegazioni alla donna che, di tutta risposta, lo ha aggredito, ferendolo, e gli ha rubato gli occhiali per poi romperli. In aiuto del conducente della Roma Tpl un passeggero, anche lui colpito dai graffi e dai pugni della donna.

Sul posto, allertati, gli agenti della Polizia che hanno sequestrato il mattone lanciato dalla donna, per poi identificare la violenta. Il conducente dell'autobus 447 è stato medicato sul posto dai sanitari del 118. Ha riportato escoriazioni al viso e al fianco. Nella mattinata del 5 agosto una scena simile sull'autobus 437 in via Tiburtina.