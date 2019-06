Salta la corsa al capolinea per un guasto al bus: "Autista Roma Tpl aggredito a calci e pugni"

Una persona esce x andare a lavorare e si ritrova all ospedale "aggredito in servizio" bel lavoro". Questo il post che un autista della Roma Tpl ha scritto sulla propria pagina facebook da un letto d'ospedale dopo essere stato aggredito al capolinea di Saxa Rubra. E' accaduto intorno alle 18:00 di giovedì 20 giugno. A denunciare l'accaduto manifestando solidarietà a lavoratore Fabrizio Ghera ed Andrea De Priamo, rispettivamente consigliere alla Regione Lazio e consigliere al Comune di Roma di Fdi.

Come scrivono i due esponenti di Fratelli d'Italia: "Il conducente del mezzo, Stefano Iudica, mentre era in servizio sulla Linea 035 al capolinea Saxa Rubra, zona Roma nord, accortosi di un guasto tecnico alla vettura non è riuscito a partire ed effettuare quindi la corsa. A quel punto, stando alla ricostruzione che ci è stata fornita, un uomo di nazionalità straniera lo ha aggredito con calci e pugni, un'aggressione tale da essere portato all'ospedale Sant'Andrea dove gli hanno refertato diverse contusioni, escoriazioni e un trauma cranico".

"Solidarietà da parte d Fdi, ancora una volta i conducenti dei bus vengono aggrediti, una categoria che svolge un lavoro usurante stando molte ore nel traffico e che continua a rischiare la propria incolumità. Da tempo - concludono i due - come Fdi chiediamo all'amministrazione Raggi di intervenire per provvedere con sistemi di sicurezza ai conducenti ma ad oggi nulla di fatto".