Laurentina: autista del bus 723 colpito con un pugno da un passeggero

Ancora una aggressione a danno di un autista Atac. E' avvenuto nel pomeriggio di martedì 30 gennaio quando il conducente del bus 723 è stato colpito con un pugno da un passeggero salito sul mezzo pubblico e poi dileguatosi subito dopo le violenze. I fatti mentre il 723 viaggiava sulla via Laurentina, altezza via dell'Aeronautica. Lo rende noto Micaela Quintavalle, del sindacato CambiaMenti M410.

Autista 723 preso a pugni sulla Laurentina

I fatti hanno preso corpo a bordo del bus partito dalla stazione Laurentina alle 18:55. Come previsto da percorso della linea il conducente oltrepassa la fermata all'altezza del semaforo con un passeggero fermo alla pensilina che raggiunge poi il 723 alla pensilina successiva. Salito a bordo del mezzo pubblico, il passeggero sferra un violento pugno al volto dell'autista Atac per poi allonatanarsi rapidamente a piedi.

La paura degli autoferrotranvieri

Ferito in seguito al colpo ricevuto, l'autista è stato quindi medicato all'ospedale Sant'Eugenio con un dente rotto. Dure le parole di Micaela Quintavalle. Condividendo il procedimento disciplinare attuato nei confronti di un altro collega immortalato in un video mentre effettuata una videochiamata alla guida di un bus, la leader del sindacato CambiaMenti M410 chiosa: "Ci domandiamo perchè la stessa attenzione non ci sia dedicata anche dall'assessore alla Mobilità quando ci fratturato zigomi o ci rompono denti. La sicurezza non può più essere procrastinata. Non è una questione di genere. Gli autoferrotranvieri - conclude Quintavalle - hanno paura e ci sentiamo abbandonati a noi stessi da azienda ed istituzioni".