Paura ad Acilia, armato di coltello e ascia ferisce il padre ed un passante

Attimi di paura ieri 8 marzo ad Acilia, in via Molteni 18 dove un ragazzo di 25 anni ha aggredito brutalmente e ferito prima il padre, poi un passante. È successo tutto intorno alle 20. Il giovane, un cittadino moldavo, in preda ai fiumi dell'alcol per futili motivi ha iniziato una accesa discussione con il padre. La lite, in poco tempo, è degenerata tanto che il 25enne ha colpito il padre alla testa con un mattarello per poi ferirlo, a sangue, con un coltello da cucina.

L'uomo, approfittando di un attimo di distrazione del figlio, è quindi riuscito a scappare prima chiedendo aiuto ai vicini, poi fuggendo in strada urlando e richiamando l'attenzione dei passanti. Il 25enne, però, non pago della prima azione violenta ha quindi inseguito il padre armato di coltello e di un'ascia detenuta in casa.

La violenza, così, si è trasferita in strada dove l'aggressore ha ferito un cittadino romeno accorso in aiuto della vittima e danneggiato un'auto con all'interno tre ragazzi che, nel frattempo, avevano allertato il 112. Sul posto sono quindi giunti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Ostia che, dopo una colluttazione, hanno bloccato e arrestato il moldavo.

L'accusa è di "lesioni personali aggravate" e "resistenza a pubblico ufficiale". Il padre, portato in codice rosso all'ospedale Grassi di Ostia, ha riportato un trauma cranico è una ferita alla mano. Lievemente ferito, con il coltello, anche il cittadino romeno accorso in aiuto. Anche lui è stato medicato al nosocomio lidense.