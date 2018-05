Ostia: picchia la figlia in strada e aggredisce i carabinieri, aveva con sé un coltello

Stava picchiando la figlia minorenne in strada, in via delle Baleniere ad Ostia. A bloccarlo i Carabinieri. In manette un uomo di 35 anni. E' successo gioverdì 3 maggio. L'aggressore, di origine ucraina, non ha gradito l'intervento dei militari e gli si è scagliato contro con un coltello a serramanico.

Dopo una breve colluttazione, l'uomo è stato bloccato e arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale nonché denunciato anche per "l'illecito porto di armi od oggetti atti a offendere". Il coltello, con una lama di oltre 15 centimetri è stato sequestrato.