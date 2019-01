Torre Argentina, professoressa denuncia: "Presa a sputi da un uomo, mi credeva ebrea per la borsa"

Un'aggressione di stampo antisemita, con sputi in faccia ad una donna, in centro a Roma. A denunciare il fatto è la vittima, la docente di storia medievale dell'Università di Pisa Alessandra Veronese, che si trovava nella città eterna per lavoro. L'episodio è avvenuto giovedì 17 gennaio in Largo Torre Argentina, intorno alle ore 13. L'accaduto è stato poi denunciato alla Digos di Pisa il martedì successivo. Lo scrive Riccardo Del Lungo su PisaToday.

"Dovevo incontrare una mia amica - racconta Alessandra - nell'attesa passeggiavo guardando una vetrina, in mezzo a tante altre persone. Avevo già notato per un attimo quest'uomo che mi guardava, seduto su un gradino, ma non ci ho badato troppo. Ad un tratto si è alzato e me lo sono trovato davanti. Mi ha guardata con disprezzo e mi ha sputato in faccia, poi sul trolley ed infine sulla borsa di tela che tenevo a tracolla".

E' successo tutto in modo rapido e soprattutto inaspettato: "Sono rimasta basita... subito dopo si è allontanato, gli ho urlato dietro un paio di insulti. Lui si è girato, mi ha guardato ancora con la faccia schifata ed è andato via. Mentre cercavo di capire il senso dell'accaduto un ragazzo mi ha detto che questo soggetto staziona spesso in queste zone, è un violento ed ha tatuata sul corpo una svastica. Non me ne sono accorta, ma dalle informazioni ho capito: la borsa che portavo ha sopra delle scritte in yiddish".

Il collegamento appare quindi palese: "Ha sputato proprio anche sulla borsa. Dalla dinamica poi è evidente: cercava proprio me quando si è avvicinato. Credo potesse anche essere un folle - dice Alessandra con una punta di ironia - ma un folle antisemita".

La docente per 5 anni ha diretto il Centro Interdipartimentale di Studi Ebraici dell'Università di Pisa: "Mi sono occupata per anni di questi episodi, ma personalmente non mi era mai successa una cosa simile. Con il Comune e le scuole di Pisa abbiamo fatto e facciamo iniziative di sensibilizzazione, ma anche di diffusione e conoscenza della cultura ebraica. Appare evidente che purtroppo c'è sempre meno considerazione di questi aspetti nella vita pubblica".