X Municipio: aggredisce addetta dell'ufficio anagrafe, un uomo finisce ai domiciliari

E' finito agli arresti domiciliari un ucraino 41enne, nei confronti del quale è stata notificata l'ordinanza di un aggravamento della pena, disposta dall'Autorità giudiziaria.

Nello scorso mese di aprile, l'uomo era stato denunciato dai Carabinieri di Acilia per aveva insultato e minacciato un'addetta allo sportello dell'Ufficio Anagrafe del X Municipio, ritenendola responsabile di aver maltrattato la propria madre in occasione del disbrigo di una pratica amministrativa.

Nei giorni scorsi in due casi altri dipendenti sono stati aggrediti e picchiati da altrettanti utenti nelle sedi di via Claudio e in quella di via dei Passeroni ad Ostia. Due episodi entrambi denunciati che sono sintomatici delle gravi condizioni in cui sia l'utenza sia il personale capitolino si trovano a vivere ogni giorno.

Una questione, quella dell'Ufficio Anagrafe, denunciata da tempo. Manca infatti il personale e così ci si trova davanti ad appuntamenti fissati per agosto per una carta d'identità oppure a cittadini che chiamano le forze dell'ordine.