Picchia e minaccia con una pistola nonna e bisnonna: 16enne voleva i soldi per la droga

Picchiava abitualmente la nonna affidataria e la bisnonna. Calci, pugni ma anche minacce con una pistola, poi risultata essere una replica priva di tappo rosso e sequestrata. L'incubo delle donne è finito con l'intervento della Polizia che ha bloccato gli atti di violenza di un 16enne romano. Il giovane aggrediva le nonne per estorcere loro delle somme di denaro necessarie per l'acquisto di sostanze stupefacenti, di cui faceva uso abituale.

Le anziane, stanche delle aggressioni, hanno avuto il coraggio di denunciare presso il commissariato Porta Maggiore. Gli inquirenti dopo avere ricostruito minuziosamente i fatti denunciati ed avuti i necessari riscontri, hanno informato la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma che, con procedura di urgenza, ha ottenuto, dal competente Giudice per le Indagini Preliminari, l'ordinanza di "applicazione della misura cautelare del collocamento in Comunità, misura restrittiva eseguita ieri dai poliziotti".

Il minore che già in passato si era reso protagonista di analoghi fatti con violenza intraprenderà, tramite il Servizio Sociale del Ministero di Giustizia a cui è stato affidato, un percorso protetto di recupero e rieducazione secondo quanto previsto dalla speciale legislazione.