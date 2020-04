Troppa attesa al pronto soccorso del Cristo Re, paziente aggredisce un medico e lo minaccia con un coltello

L'attesa al pronto soccorso dell'ospedale Cristo Re, per un paziente, è stata troppa e così ha pensato bene di prendersela con un medico. Protagonista, in negativo, nella vicenda un 50enne romano denunciato dai carabinieri di Montespaccato per "percosse e minacce".

L'uomo si era recato in ospedale a seguito di alcuni dolori intestinali. Fatti gli esami di rito, però, era in attesa dei risultati. Stanco di aspettare ha dato in escandescenza, aggredendo un medico e minacciandolo con un coltello a serramanico.

I carabinieri intervenuti lo hanno bloccato. L'uomo è stato portato a casa dove i militari hanno trovato una pistola con 50 proiettili, sequestrati per precauzione nonostante il 50enne avesse i permessi per tenere l'arma.