Ostia, Vigili del Fuoco "in ritardo" vengono aggrediti. Il sindacato: "Serve più personale"

Vigili del Fuoco aggrediti ad Ostia Nuova. E' successo poco dopo la mezzanotte di Capodanno quando un razzo sparato ha incendiato una veranda di plastica in un appartamento di via Antonio Forni. I residenti dello stabile hanno allertato i soccorsi ma dei pompieri si è sfiorata la rissa.

Gli operatori, secondo i residenti, sarebbero giunti dopo troppo tempo e così sono stati minacciati verbalmente e fisicamente. Per riportare la calma sono quindi intervenuti gli agenti della Polizia del Commissariato del Lido che hanno permesso il completamento delle operezione di spegnimento. La veranda è andata distrutta.

Ad intervenire sulla vicenda è Rossano Riglioni, segretario del Conapo sindacato autonomo Vigili del Fuoco di Roma Capitale: "La professionalità del personale di Ostia non è in discussione, hanno, come sempre, fatto l’impossibile per garantire la sicurezza dei cittadini nonostante il poco personale a disposizione".

"I Vigili del Fuoco che sono stati aggrediti a causa del tempo impiegato per arrivare sul posto, provenivano da un altro intervento a Fiumicino. Sono anni che il nostro sindacato denuncia che a Ostia il numero dei Vigili del Fuoco è insufficiente, è ovvio che se vi è in servizio una sola squadra per un comprensorio di oltre 300 mila abitanti, significa che la politica è miope e in caso di più richieste di intervento in contemporanea, i cittadini devono attendere l’arrivo dei pompieri da sedi più lontane", sottolinea Riglioni.

Il segretario del Conapo ha espresso "ferma condanna per l'aggressione, atto deprecabile che non può trovare giustificazione" e chiesto ai politici di "non far finta di nulla ma adoperarsi per incrementare l’organico dei Vigili del Fuoco, segnato dai troppi tagli lineari".