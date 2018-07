Aggredita e rapinata sotto la minaccia di una pistola mentre apre il portone di casa

Rapina choc nella zona di Piazza Bologna dove una donna è stata aggredita, picchiata e rapinata sotto la minaccia di una pistola mentre apriva il portone di casa. Autore delle violenze un 51enne romano, senza occupazione e con precedenti, poi arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma. Insieme a lui una complice. Vittima una donna romana di 36 anni, presa di mira mentre era intenta ad aprire il cancello condominiale dove abita, in via Eleonora D’Arborea, al Nomentano.

Aggredita e rapinata sotto casa

Sotto minaccia di una pistola, il 51enne ha scaraventato a terra la donna rapinandola della borsa contenente un I-phone ed il portafogli con denaro contante e documenti personali. In fuga, i due malviventi hanno minacciato con la stessa arma alcuni passanti che avevano tentato di bloccarlo.

Pistola contro i passanti in via Eleonora D'Arborea

Poco dopo, i Carabinieri, immediatamente intervenuti a seguito di segnalazione al 112, hanno raggiunto e bloccato il malvivente, recuperando tutta la refurtiva e la pistola, risultata una fedele replica di una Beretta, priva di tappo rosso.

Donna rapinata costretta alle cure dell'ospedale

La vittima è stata trasportata presso il pronto soccorso del Policlinico Umberto I dove è stata trattenuta in osservazione per le lesioni riportate. Il rapinatore è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo.