Molesta passanti e danneggia scooter in sosta, poi si barrica in casa e minaccia suicidio

Domenica pomeriggio di passione a Monteverde dove un cittadino colombiano di 26 anni, sotto l’effetto di sostanza stupefacente, dapprima ha inveito contro alcuni passanti per poi gettare a terra alcuni scooter in sosta. È accaduto intorno alle 16:30 in via di Villa Pamphili. Il giovane sudamericano si è poi barricato in casa auto lesionandosi con dei tagli alle mani per poi minacciare di volersi gettare dal balcone di casa.

All’arrivo del personale della Polizia di Stato del Reparto Volanti, il 26enne si è scagliato contro quest’ultimi opponendo resistenza e cercando di scappare. L’uomo, una volta bloccato e calmato, è stato soccorso dagli stessi agenti e condotto in ospedale per le ferite procuratesi ed infine arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale.