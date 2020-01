Aggredisce il padre e lo prende a calci dopo una lite

Pochi minuti prima delle 22, ha colpito con un calcio al torace il padre dopo una lite. E' successo nella serata del 9 gennaio. Per questo un 22enne è stato arrestato dai poliziotti del commissariato San Paolo nel suo appartamento, nel quartiere Eur-Laurentina. Inutile il tentativo della fidanzata di fargli evitare le manette scagliandosi contro gli agenti; è stata denunciata in stato di libertà per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.