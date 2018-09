Aggredisce in ascensore il fidanzato della ex compagna: arrestato 61enne

Ha aggredito in ascensore il fidanzato della ex compagna. L'uomo, un 61enne affidato ai servizi sociali, è statao arrestato dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Colombo che hanno eseguito un ordinanza di custodia cautelare in carcere.

A revocare l'affidamento, il Tribunale di Sorveglianza di Roma, a seguito delle indagini avviate dagli investigatori del commissariato diretto da Ada Nitoglia.

L'uomo era già stato sottoposto al divieto di avvicinamento perché aveva picchiato e minacciato di morte la compagna incinta. Fatale per lui, questa volta aver afferrato al collo la vittima e averlo spintonato sulla parete della cabina dell'ascensore, minacciandolo di morte .