Ostia: aggredisce l'ex marito davanti la loro figlia di 3 anni, denunciata

Insulti ed aggressioni, fisiche e verbali, all'ex marito. I Carabinieri di Ostia hanno denunciato in stato di libertà una donna di 37 anni, separata da tempo che dal mese di luglio 2016 aveva assunto nei confronti del coniuge ripetuti comportamenti vessatori talvolta purtroppo anche alla presenza della figlia di tre anni.

In un'altra circostanza, invece, i militari hanno arrestato un romano di 22 anni, già noto alle forze dell'ordine, che per futili motivi aveva aggredito i propri genitori causando al padre ferite giudicate guaribili in 7 giorni. Il giovane, che non è nuovo a simili comportamenti, è stato associato presso la casa circondariale di Regina Coeli.