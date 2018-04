Inseguono ladri d'appartamento nella baraccopoli, occupanti lanciano sassi contro la polizia

Lancio di bottiglie e sassi contro le auto della polizia al Prenestino. Succede nella baraccopoli di via Gordiani dove gli agenti sono stati bersaglio di un'aggressione degli occupanti che si sono fatti scudo per garantire la fuga di tre ladri d'appartamento. E' stato il culmine di quanto successo nella serata fra sabato e domenica.

Tutto è iniziato quando gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Torpignattara, in via Anagni, hanno notato un'auto riconoscendo un 40enne serbo, noto per i suoi precedenti di polizia e perché sottoposto agli arresti domiciliari presso la baraccopoli di via dei Gordiani.

Insomma, era certa l'evasione. Alla vista della pattuglia, l'auto, con 4 persone a bordo, è fuggita nella baraccopoli. Scesi dal mezzo, i quattro uomini, sono fuggiti a piedi a piedi con gli agenti del Reparto Volanti e del commissariato San Lorenzo alle costole.

A quel punto alcuni connazionali per garantire la loro fuga, hanno ostacolato l'intervento dei poliziotti frapponendosi tra loro e i malviventi. Tre sono riusciti a fuggire mentre il 40enne serbo è stato bloccato nonostante una veemente aggressione. Per evitare che il 40enne fosse arrestato, gli occupanti della baraccopoli hanno quindi lanciato oggetti sia contro i poliziotti che contro le auto di servizio.

Le indagini hanno confermato che il serbo arrestato aveva appena commesso un furto all'interno di un appartamento di via Casale Rocchi. Nell'auto usata per la fuga, inoltre, è stato sequestrato un piccone in ferro, guanti da lavoro, un cacciavite, un telefono cellulare ed una scatola per orologio vuota.

Al termine degli accertamenti, il ladro d'appartamento è stato arrestato per evasione, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato ai beni dello Stato nonché denunciato per furto aggravato in concorso. Proseguono le indagini per il rintraccio dei tre complici.