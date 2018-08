Problemi con l'affitto della casa al mare, agente immobiliare picchiato e rapinato

Salta il primo weekend dell'agognata vacanza al mare. Tre giorni di ritardo per andare in spiaggia a Sabaudia. Poi la possibilità di scelta proposta dall'agente immobiliare all'affittuario della casa al mare: o aspettate lunedì o rescindiamo il contratto con la restituzione della caparra e niente appartamento. Le due opzioni non rientrano però fra quelle accettabili e così in quattro, due uomini e due donne, tutti romani, si presentano a casa dell'agente nella zona dell'Appio Claudio, fanno irruzione in casa, lo picchiano e lo rapinano del bancomat.

Ritardi nella consegna della casa al mare a Sabaudia

I fatti hanno cominciato a prendere corpo quando l'agente immobiliare, un 45enne italiano, ha contastato un guasto ad una tubatura nella casa di Sabaudia che aveva affittato ad una donna. Compreso che il problema non si sarebbe potuto risolvere sino al lunedì successivo l'uomo ha quindi contattato l'affittuaria comunicandole le due possibilità. Poi il blitz, intorno alle 13:00 di sabato, quando in quattro sono andati in casa del 45enne in maniera non amichevole.

Agente immobiliare picchiato e rapinato

Giunti sotto casa dell'uomo nella zona dell'Appio Claudio i quattro sono entrati nell'appartamento dell'agente immobiliare. Malmenato lo stesso è stato quindi rapinato del bancomat con la banda che si è poi rapidamente allontanata. Allertate le forze dell'ordine sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia mentre il 45enne è stato trasportato in ospedale per accertamenti. I quattro si sono resi al momento irreperibili.