Si finge militare ed affitta appartamento non suo: denunciato. In casa trovata una pistola

Si era finto appartenente all'Esercito Italiano cercando di affittare un appartamento non suo, il tutto approfittando di un annuncio per la vendita di una casa. Una truffa in piena regola orchestrata da un uomo che, dopo essere riuscito a farsi consegnare la documentazione dai reali proprietari di casa, ha pubblicato un annuncio proponendo lui stesso l'abitazione in affitto.

Ieri pomeriggio l'incontro con una coppia interessata. Presentandosi con il nome di "Alessio", appartenente all'esercito italiano gli ha fatto visitare la casa riuscendo a passare come vero proprietario. Poi l'accordo con gli interessati per un versamento di 350 euro mensili senza caparra, da versare il giorno successivo.

Nel pomeriggio però "Alessio", tramite whatsapp, ha avvertito la coppia che, dopo la stipula del contratto, avrebbero dovuto versargli 700 euro anziché 350 come pattuito. Insospettita, la ragazza ha contattato l'ex inquilino, peraltro suo compagno di scuola, scoprendo così che l'appartamento in realtà era suo e che "Alessio" era riuscito a raggirare anche lui. A quel punto la vittima si è presentata al commissariato Casilino dove ha denunciato tutto.

All'appuntamento il truffatore ha trovato anche gli agenti della Polizia di Stato. Inutile il suo tentativo di disfarsi di un tesserino con tanto di loghi della Repubblica Italiana e del Ministero della Difesa, risultati contraffatti.

Perquisita la sua auto, i poliziotti hanno rinvenuto una borsa contenente documentazione cartacea relativa a numerosi contratti di locazione stipulati dallo stesso.

A casa dell'uomo, gli agenti hanno sequestrato alcune uniformi appartenenti all’esercito italiano complete di gradi da ufficiale. In una cassetta di metallo invece, è stata rinvenuta una pistola scacciacani senza tappo rosso con dentro 10 munizioni a salve e ulteriori 40 munizioni sempre a salve.

Accompagnato negli uffici del commissariato, per il 38enne è scattata la denuncia per tentata truffa e possesso di segni distintivi contraffatti.