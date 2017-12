Aeroporto di Ciampino, tenta di imbarcarsi per Malta con documenti falsi: arrestato

Ha provato ad imbarcarsi su un volo per Malta con documenti falsi, ma è stato bloccato. Durante i servizi preventivi e repressivi svolti all'interno dei terminal dell'aeroporto di Ciampino, i Carabinieri hanno così proceduto all'arresto in flagranza di un cittadino della Guinea che, nel tentativo di imbarcarsi su un violo diretto a Malta, aveva esibito documenti falsi agli addetti ai controlli di sicurezza.

A Fiumicino, invece, un 57enne di origine camerunense è stato denunciato per tentato furto ai danni di un duty-free. L'uomo aveva sottratto ed occultato in una borsa profumi di marca per un valore complessivo di circa 1500 euro. La refurtiva è stata recuperata e restituita.