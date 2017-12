Aeroporti, a Fiumicino e Ciampino multati conducenti Ncc

Continuano i controlli in entrata, uscita e lungo i viali antistanti i terminal degli aeroporti Pastine di Ciampino e Leonardo Da Vinci di Fiumicino. Nel corso dei servizi predisposti questa settimana, nelle fasce orarie di maggior afflusso di passeggeri, i Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma operanti hanno identificato circa 100 persone, sottoposto a controllo oltre 60 veicoli ed elevato 43 sanzioni amministrative, molte delle quali, anche in questa occasione, a carico degli operatori del servizio pubblico di noleggio con conducente (NCC).

5 addetti al noleggio con conducente, sorpresi mentre esercitavano la propria attività con modalità non consentite dalla normativa in materia, sono stati sanzionati ai sensi dell’ordinanza nr. 09/2006 di ENAC, che prevede la sanzione pecuniaria di 2064 euro. Una delle autovetture controllate è stata sottoposta a fermo amministrativo, poichè adibita al trasporto pubblico in assenza delle previste autorizzazioni.